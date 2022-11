Ganz so groß ist die Provokation dann doch nicht. Eine Enthaltung bei der ersten Lesung, die am Donnerstag im Bundestag sein soll, tut keinem besonders weh. Aber die inhaltlichen Argumente der Gruppe sind interessant. Die vorgeschlagenen Änderungen für langjährig Geduldete seien "sinnvoll und pragmatisch", heißt es in der Erklärung, die am Dienstag in der CDU/CSU-Fraktion vorgelegt wurde.