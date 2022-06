Eine Mitgliederbefragung soll es im Anschluss an den möglichen Parteitagsbeschluss nicht mehr geben. Stand heute. Theoretisch ist es möglich, dass diese aber in Hannover noch beantragt und beschlossen wird. "Wir sind eine lebendige Partei", so Czaja. Der jetzt vorliegende Vorschlag, den Czaja am Mittwoch immer wieder als "seinen Vorschlag" bezeichnete, sei "in großer Übereinstimmung" vom Präsidium gebilligt worden.