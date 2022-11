So einig die Junge Union mit den Mutterparteien in der Kritik am Bürgergeld ist, so unterschiedlich ist die Haltung bei manchem gesellschaftspolitischen Thema. Der scheidende JU-Vorsitzende Tilman Kuban schenkte in seiner letzten Rede vor allem den beiden Vorsitzenden der Mutterparteien, Friedrich Merz und Markus Söder, kräftig ein.