Das wird wohl nichts mit einer Lösung im Team oder in einer "Formation" bei der Suche nach dem neuen CDU-Vorsitzenden. Als die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag im Foyer des Adenauerhauses in Berlin vor die Mikrofone tritt, ist längst klar, dass es beim Sonderparteitag in neun Wochen wieder in eine Kampfkandidatur mehrerer Bewerber gehen wird.