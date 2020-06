Um Friedrich Merz und Norbert Röttgen wurde es in der Corona-Krise sehr ruhig. Nun will der wirtschaftsliberale Merz mit einem Bekenntnis zu Schwarz-Grün punkten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wiederum erlebte in der Corona-Krise zunächst einen Höhenflug als Regierungschef, schwächelt aber zuletzt in Umfragen.