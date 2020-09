Fehler waren ihm unterlaufen: Erst wollte Röttgen die Wahl ummünzen als Abstimmung über Merkels Euro-Politik, was ihm viel Kritik in der Partei einbrachte. Mitten im Wahlkampf musste Röttgen zurückrudern. Zweiter Fehler: In der ZDF-Sendung "log in" wurde er gefragt, ob er bei einer Niederlage zurück nach Berlin ins Ministeramt oder in die Opposition in Düsseldorf gehen wolle. Röttgens Antwort: „Ich meine, ich müsste eigentlich dann Ministerpräsident werden, aber bedauerlicherweise entscheidet nicht allein die CDU darüber, sondern die Wähler.“