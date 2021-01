In Sachsen-Anhalt haben sie die Niederlage "ihres" Kandidaten Friedrich Merz noch nicht so recht verdaut. In allen Umfragen habe Merz vorne gelegen, sagt Markus Kurze, der parlamentarische Geschäftsführer der dortigen CDU-Fraktion. "Das Votum der Basis wurde nicht übernommen", klagt er. Das sei ganz schön bitter.