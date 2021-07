NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte zwei Tage zuvor gesagt, was Maaßen gemacht sei "sicherlich so, dass es noch so eben im CDU-Spektrum passt". Was denn nun? Es gibt nicht wenige in der CDU, die hoffen, dass sich das Problem Maaßen am 26. September von selbst erledigt und er sich bis dahin nicht zu häufig aus dem Fenster lehnt.