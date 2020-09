Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat einen harten Kampf gegen Rechtsextremismus angekündigt. Der Kampf gegen rechts sei das Wichtigste, was die Gesellschaft und auch die CDU leisten müsse. "Der größte Gegner für die Demokratie in diesen Tagen steht rechts", sagte der Kandidat für den CDU-Vorsitz in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Laschet?"