Doch nicht nur die Pandemie, auch der Klimawandel ist ein drängendes Problem. Seine Auswirkungen waren nicht zuletzt beim Hochwasser deutlich zu spüren. Im Sommerinterview räumt Laschet Versäumnisse in der Klimapolitik der letzten 16 Jahre ein, diese seien aber nicht allein der Union anzulasten, da diese nie allein in der Verantwortung stand. Aber die Politik hätte etwa den Kohleausstieg seiner Auffassung nach schon viel früher beschließen können. "Wir haben in der Prioritätensetzung alle zusammen auf die Kernenergie gesetzt, was im Zweifel die falsche Reihenfolge war", sagt er.