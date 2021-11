Merz als Kandidat für CDU-Vorsitz nominiert

Merz' Kandidatur war erwartet worden. Für Dienstag kündigte er eine Pressekonferenz in Berlin an. Neben Merz hatten auch der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun ihre Kandidatur angekündigt. Der neue Vorsitzende soll nach einer im Dezember geplanten Mitgliederbefragung am 21. Januar von den 1.001 Delegierten eines Parteitags in Hannover gewählt werden.