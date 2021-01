Denn nicht alle haben mehr das Jahr 2012 in Erinnerung, als der damalige Spitzenkandidat Norbert Röttgen seiner Partei eine historische Niederlage bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl bescherte. So schmerzlich, dass in der CDU NRW niemand mehr auf Röttgen setzen wollte – aber vielleicht ist diese Zeit allmählich vorbei.