ZDFheute: Merz spricht davon, dass beachtliche Teile der Partei verhindern wollten, dass er Parteichef wird. Was ist an diesem Vorwurf dran?



Römmele: Merz hat einen sehr guten Rückhalt unter den Mitgliedern, also an der Basis. Aber im Establishment, also in der Parteizentrale, sind seine Unterstützer nicht so breit gesät. Da kommen sicherlich die alten Wunden bei Merz hoch, die er noch aus der alten Merkel-Zeit hat, als sie ihn als Fraktionsvorsitzenden zurückgepfiffen hat. Die Absage des Parteitags jetzt in diese Debatte mit reinzubringen, sehe ich aber als nicht richtig an. Denn über allem seht natürlich die Gesundheit der Bevölkerung. Und dass man diesen Parteitag in Pandemie-Zeiten nicht durchführen kann, ist vollkommen klar.