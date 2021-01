Diesmal ist alles anders. Wo sonst 1.001 Delegierte beim Parteitag sitzen, schwatzen, hin und her laufen, ist es ruhig und leer. Ob sie alle an ihrem Bildschirm sitzen und dem kleinen Tagespräsidium in der Halle in Berlin zuschauen, ahnt man nur. Normalerweise würden sie einfach ihre Stimmkarte hochhalten, wenn sie dran sind. Digital ist das noch ungewohnt.