Markus Söder: Erstmal schönen guten Abend. Nein, ich glaube, dass sowas in der Form sicher nicht stattfinden wird. Aber wir werden uns unterhalten. Wir haben heute schon gut miteinander telefoniert, aber nicht über die Frage, die jetzt scheinbar schon alle bewegt, wer möglicherweise im Herbst als Kandidat antritt. Sondern ich habe ihm zunächst einen herzlichen Glückwunsch überbracht von der CSU und auf gute Zusammenarbeit, also das also angebracht.