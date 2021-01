Laschet hat immer deutlich gemacht, dass er sich die Kanzlerkandidatur zutraut. “Ich denke Ja“, sagte er in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Trotzdem wird das mit der CSU erst jetzt ausgehandelt. Und dass Markus Söder zumindest mit einer potenziellen Kandidatur spielt, ohne sie bislang jemals offen in den Ring geworfen zu haben, hat er am Freitagabend in seinem Grußwort wieder deutlich gemacht. Es ist dieses bewusste in der Schwebe halten, was für Gegrummel sorgen könnte.