Union und SPD sondieren: Was die ersten Einigungen bedeuten

Es sind gigantische Summen - und eine Überraschung: Union und SPD wollen nicht nur ein Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur schaffen, sondern für Verteidigungsausgaben auch an die Schuldenbremse ran. Für einen Beschluss im Bundestag ist aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig - dazu sind aktuell Stimmen von Grünen oder FDP nötig. Worauf konnte man sich bei den Sondierungsgesprächen bisher einigen? Ein Überblick.

Was sieht die Einigung von Union und SPD vor?

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll nach den Plänen von CDU , SPD und CSU so angepasst werden, dass Verteidigungsausgaben ausgenommen sind, die über einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. Nach oben soll das nicht gedeckelt werden, ermöglicht also theoretisch unbegrenzte Kredite.

Um das finanziell zu stemmen, soll die Wirtschaft angekurbelt werden - und zwar über Investitionen in die Infrastruktur, also Straßen, Schiene, Brücken und anderes. Dafür sollen Kredite in Höhe von 500 Milliarden Euro aufgenommen werden, die in ein Sondervermögen fließen. Zum Vergleich: Das ist etwas mehr als das Volumen eines Bundeshaushalts und mehr als ein Zehntel des deutschen Bruttoinlandsprodukts.