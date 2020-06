"Die gesamte Bundespartei ist sich einig, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben kann", sagte Ziemiak im ZDF. Kramp-Karrenbauer handele in dieser Frage "aus tiefer Überzeugung". Doch Neuwahlen in Thüringen, wie von ihr gefordert, lehnt die Landespartei erst einmal ab. Und so klingt es auch ein wenig flehentlich, wenn Ziemiak an die Landesverbände appelliert: "Ihr müsst das Bollwerk sein gegen die AfD und nicht der Brückenbauer."