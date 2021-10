Merz war in den letzten drei Jahren zweimal im Kampf um den Parteivorsitz angetreten. Beide Male hatte er knapp verloren. Ob er ein drittes Mal seinen Hut in den Ring wirft? In der ZDF-Talksendung Mabrit Illner vor ein paar Tagen wollte er es nicht ausschließen, außer es laufe auf eine Entscheidung auf einem Parteitag hinaus. Das will er sich dann doch nicht mehr antun. Wohl auch, weil er für sich dort keine Mehrheit sieht.