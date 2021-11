Am Montagabend begann mit der Diskussionsveranstaltung mit Wirtschaftspolitiker Merz die offizielle Vorstellungsrunde der CDU zu den drei Kandidaten. Am Mittwoch ist Ex-Umweltminister Röttgen an der Reihe und am Donnerstag der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun. Am 1. Dezember stellen sich dann alle drei zusammen den Fragen der CDU-Mitglieder in einem sogenannten Townhall-Format, das außer im Internet auch im Fernsehen übertragen werden soll.