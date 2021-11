Als Regierungsmanager bringt er sicher die nötige Erfahrung in der Spitzenpolitik mit, allerdings hatte am Mittwoch schon Jens Spahn bei seinem Verzicht auf eine Kandidatur den möglichen Kandidaten Braun indirekt kritisiert, als er in der Fraktionssitzung davon sprach, dass es jetzt Zeit für einen Neuanfang in der CDU sei und "nicht für ehemalige Regierungsmitglieder", so berichten es Teilnehmer der Sitzung.