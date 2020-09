Eine CDU-Chefin, die von sich aus ein Ende der Koalition ins Gespräch bringt? Das ist ungewöhnlich. Und hat vielleicht auch damit etwas zu tun, dass Kramp-Karrenbauer am Ende ihrer Pressekonferenz viele Fragen offen lassen wird. Etwa die nach dem Verfahren, wie die Union ihren Kanzlerkandidaten küren will.



Klar ist bisher, dass die CDU am 25. April auf einem außerordentlichen Parteitag in Berlin einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen wird. Vier Kandidaten nennt Kramp-Karrenbauer namentlich: Armin Laschet, Friedrich Merz, Jens Spahn und Norbert Röttgen. "Die Bewerber werden sich in dieser Woche erklären", sagt sie. Friedrich Merz kündigte kurz darauf eine Pressekonferenz für Dienstagvormittag an.



Mit dem Parteitag sei "das klare Signal der Kanzlerkandidatur verbunden", sagte Kramp-Karrenbauer. Nötig sei für eine Kandidatur mindestens eine Nominierung durch einen Kreisverband oder ein ähnliches Gremium. Kramp-Karrenbauers Problem ist nur: Eine definitive Entscheidung wird das nicht sein. Schließlich muss die CDU die Kanzlerkandidatur gemeinsam mit der CSU klären. Und so sagt Kramp-Karrenbauer ein bisschen dünnhäutig, die Frage nach dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union müsse "mein Nachfolger mit Markus Söder" klären.