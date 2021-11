Nach Kanzleramtschef Helge Braun und Außenpolitiker Norbert Röttgen hat jetzt auch Friedrich Merz seinen Hut in den Ring geworfen. Parteikreise meldeten, dass der Ex-Unionsfraktionschef für den CDU-Vorsitz kandidieren will. Zudem sagte der Vorsitzende von Merz' Kreisverband Hochsauerland, Matthias Kerkhoff, am Samstag, Merz werde am Montagabend bei einer Kreisvorstandssitzung sprechen und die Bewerbung begründen. Seine Nominierung durch den Kreisvorstand gilt dann als Formsache.