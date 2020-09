Am 4. Dezember will die CDU einen neuen Parteivorsitz wählen - doch zehn Wochen vor dem Parteitag ist der Machtkampf in der CDU unübersichtlich. Heute hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit den drei Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen über das weitere Prozedere bis hin zum Parteitag beraten. Die CDU will den Mitgliedern, den Medien und der Öffentlichkeit die Chance geben, die drei Kandidaten kennenzulernen. Die Planung bis zum Parteitag im Überblick: