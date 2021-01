Nach Ansicht von Merz ist sogar der "innere Friede in unserem Land bedroht". Die CDU müsse dafür sorgen, dass die Menschen das Vertrauen in den Rechtsstaat zurückgewinnen. Illegale Einwanderung müsse besser kontrolliert werden. Der Sauerländer will so die Wählerstimmen zurückgewinnen, die die CDU an die AfD verloren hat. Aber auch dem Rechtsextremismus sagt Merz den Kampf an.