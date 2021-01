Durchaus möglich, dass dieses kühl-mathematische Argument am Ende mehr Kraft entfaltet als jedes sachpolitische. Klar: Vielleicht hält einer der Kandidaten die Rede seines Lebens. Aber wird das viele Delegierte so in Wallung versetzen, dass sie nochmal kurzfristig umschwenken? Am heimischen PC? Samstagmorgens? Auch in dieser Beziehung limitiert das digitale Setting.