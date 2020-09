Wenigstens der Veranstaltungsort ist sehr gediegen. Im schicken Maritimen Museum, mitten in der Hamburger Speicherstadt, steckt die Spitze der Bundes-CDU ihren Fahrplan für das nächste Jahrzehnt ab. Ein neues Grundsatzprogramm will die Partei auf dem nächsten Parteitag verabschieden - die Klausur soll dazu einen entscheidenden Baustein liefern. Diese programmatischen Debatten seien viel wichtiger als jede Personaldiskussion, so der Ansatz von Annegret Kramp-Karrenbauer: Die Bürger hätten Fragen zu Krieg und Frieden, ihren Arbeitsplätzen und der Zukunft, nicht aber zur Kanzlerkandidaten-Frage, sagte die CDU-Vorsitzende nach Angaben von Teilnehmern in der Klausur.