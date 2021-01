Am Verlauf der bisherigen Impf-Kampagne in Deutschland gibt es harte Kritik. Großbritannien oder die USA sind deutlich besser gestartet, auch weil in Europa offenbar zu wenig zu spät bestellt worden ist. Auch dazu äußerte sich Laschet gegenüber im ZDF. Wer dafür verantwortlich sei, werde man untersuchen müssen, so Laschet.