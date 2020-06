Der Wirtschaftsabschwung, so die Zeitung, treffe Ausländer stärker, weil ein großer Teil von ihnen in besonders stark betroffenen Branchen beschäftigt sei. So sei die Arbeitslosigkeit in Berufen aus dem Gastgewerbe, in Reinigungsberufen oder im Bereich der Sicherheitsdienstleistungen besonders deutlich gestiegen. Asylempfänger sind laut “WamS” besonders schwer von dem Konjunktureinbruch betroffen.