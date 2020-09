Wisconsin ist der erste US-Staat in drei Wochen, in dem wieder eine Vorwahl stattfindet. Mehrere andere Staaten hatten ihre Wahlen verschoben. Auch in Wisconsin ordnete Gouverneur Tony Evers noch am Montag eine Verschiebung an. Das oberste Gericht des Staates kippte diese Entscheidung aber und die Wahl fand statt.