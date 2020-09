"Charlie Hebdo" kündigte an, bereits früher veröffentlichte Mohammed-Karikaturen auf das Titelblatt der neuen Ausgabe zu heben. Diese wird am Mittwoch zum Prozessauftakt an den Kiosk kommen. Kurz vor Beginn des Prozesses verteidigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Recht auf Blasphemie in seinem Land. Das Recht auf blasphemische Äußerungen und Darstellungen sei in Frankreich durch die Gewissensfreiheit abgedeckt, sagte Macron am Dienstag.