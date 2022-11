Die Wetterbedingungen an den Fronten in der Ukraine sind schwierig. Regen und Nebel behinderten im Laufe der vergangenen Woche die Operationen am Boden und in der Luft. Der ukrainischen Armee fehlt es an Kettenfahrzeugen, vor allem an Kampfpanzern und Schützenpanzern. So könnten sie auf einem Untergrund, der zunehmend matschig wird, weiterhin ihre Stärke ausspielen: hohe Mobilität.