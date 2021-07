Loncóns Wahlerfolg im Verfassungskonvent hat auch in anderen lateinamerikanischen Ländern Interesse ausgelöst. "Loncon hat die Führung dieser Institution in Repräsentation der indigenen Völker übernommen, mit dem Ziel dem Traum einer pluri-nationalen Gesellschaft in unserem Brudervolk umzusetzen", kommentierte Nationale Indigenen-Organisation Coanie aus Ecuador.