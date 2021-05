Am Wochenende werden nun - nach einem Aufschub wegen der Corona-Pandemie - jene Vertreterinnen und Vertreter gewählt, die die verfassungsgebende Versammlung bilden. Sie sollen in den kommenden neun Monaten eine neue Verfassung ausarbeiten. Laut chilenischen Medien bewerben sich fast 1.400 Kandidatinnen und Kandidaten in den 16 Regionen der Andennation um die 155 Plätze in der Versammlung.