Unser Korrespondent Ulf Röller in seiner Luxus-Quarantäne.

Quelle: ZDF/Ulf Röller

Das wird mir bereits bei der Ankunft am Flughafen schnell klar. Vor allem eine Teststation bleibt mir im Gedächtnis. Sie ist so groß wie eine Passfoto-Kabine.



Kaum betritt man sie, wird man abgesprüht. Das Desinfektionsmittel trieft von den Plastikwänden. PCR-Test. Rachen-Test auch. Dann Kontrolle der Papiere. Der Reisepass versinkt in der Desinfektionsflüssigkeit und ich fürchte, dass mein chinesisches Visum aufgeweicht wird.



Dann endlich der Ausgang. Frische Luft. Doch es kommen gleich drei weitere Mondmenschen auf einen zu, fordern einen auf, sofort in den Bus einzusteigen. Sie sprühen das Gepäck ab. Beim Betreten fällt mir erst auf, dass die Chinesen einen Teil des Flughafens für uns abgesperrt haben. Wir sollen niemandem zu nahekommen. Die Gefahr kommt von außen. Die Sitze des Busses sind komplett mit Plastik überzogen. Es knirscht, als ich mich hinsetze.