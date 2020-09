Kritik am kulturellen Genozid an den Uiguren, an den willkürlichen Verhaftungswellen in Hongkong, an den Drohungen gegen Taiwan sind für Wang Yi nichts weiter als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas, ordnet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart den Auftritt Yis in Berlin ein. Und auch der aus Hongkong geflohene Aktivist der Demokratiebewegung, Nathan Law, fordert im Interview mit dem ZDF heute journal vehement ein Umdenken Europas im Umgang mit China.