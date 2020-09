Das Problem ist nicht allein China

Das liegt zuallererst an diesem neuen China, das unter Staats- und Parteichef Xi Jinping eine Außen- und Wirtschaftspolitik betreibt, die ganz auf die eigene Größe und Macht setzt. Peking fordert Marktzugang in Europa und verweigert oder erschwert diesen in China. Es fordert eine Gleichbehandlung chinesischer Firmen in der EU und schützt insbesondere seine Staatskonzerne, wo es nur geht. All das erinnert an die alte lateinische Weisheit: "Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt." Ähnlich dem römischen Imperium sieht sich China heute in der Position, Verhandlungen mit solch doppelten Standards zu belasten, verpackt in einer Sprache, die von einem angeblichen "Win-win" aller Beteiligten säuselt.