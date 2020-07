Und, so hört man hinter den Kulissen, dass so mancher hofft, Joe Biden möge der nächste US-Präsident werden. Mit anderer, milderer China-Politik. Damit die Regierung wieder etwas zurückrudern könnte. Man will ja schließlich "Global Britain" sein, das mit aller Welt Handel treibt. Und das Land, befreit von den "Ketten der EU", in eine neue, goldene Ära führt. Genau.