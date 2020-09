Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping schaltete sich erstmals in die Gesundheitskrise ein und gab Anweisung, die Ausbreitung der Krankheit energisch einzudämmen. Die Sicherheit der Menschen und ihre körperliche Gesundheit habe "absoluten Vorrang", zitierte ihn das Staatsfernsehen. Außer in der Stadt Wuhan, wo es die meisten bestätigten Fälle gibt, wurde von Patienten in der Südprovinz Guangdong sowie in Peking im Norden und in Shanghai berichtet.



Zudem wurden Verdachtsfälle in mehreren anderen Städten gemeldet. Von den bisher erfassten Patienten in der 11-Millionen-Metropole Wuhan waren 35 schwer erkrankt, davon neun in kritischem Zustand.