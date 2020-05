Das Vorgehen des Staates ist in Tibet und Xinjiang nicht identisch. Das liegt vor allem daran, dass die Regionen sehr unterschiedlich sind: Tibet hat eine kleine, relativ zersiedelte Bevölkerung. Xinjiang hat deutlich mehr Bevölkerungszentren. Der Überwachungsapparat in Tibet stützt sich darum mehr auf Polizisten und klassische Netzwerke von Informanten. Die Großstädte in Xinjiang lassen sich mit elektronischer Überwachung viel besser erfassen, der technische Fortschritt der letzten Jahre trägt auch dazu bei. Auch in Tibet gibt es staatliche Umerziehungslager - aber deutlich weniger an der Zahl als in Xinjiang.