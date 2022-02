Nicht nur vielen deutschen Politikern fällt es, aufgrund der wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, schwer, deutliche Kritik an China zu äußern. Auch deutsche Unternehmen, die teils in Regionen produzieren, in denen uigurische Zwangsarbeiter eingesetzt werden, bleiben in Sachen Menschenrechtslage in China stumm.