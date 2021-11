"Wir sind bereit, all unsere Aktivitäten in China zu beenden, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt,“ sagt der Chef der Spielerinnen-Organisation WTA, Steve Simon. Er droht, ATP-Turniere nicht mehr in China zu veranstalten, falls der Verbleib von Peng Shuai nicht geklärt wird. Aber warum nur dann? Ist das Schicksal von Zhang Zhan und der vielen anderen nicht schon Grund genug? Ist Moral teilbar? Muss man einen guten Vorhand-Topspin spielen, damit die Welt hinschaut?