Mehr als hundert Parlamentarier aus 13 Ländern gehören der neu gegründeten Inter-Parliamentary Alliance on China (Ipac) an. Das Bündnis ruft vor dem Hintergrund wachsender Repressionen in China und der zunehmenden politischen Einflussnahme Pekings in Europa Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer schärferen China-Politik im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands auf.