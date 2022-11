"Muss Olaf Scholz eigentlich in Quarantäne, wenn er nach China kommt?" Was in Deutschland vielleicht komisch klingt, ist in China eine völlig nachvollziehbare Frage. Wang Xinjie stellt sie und nippt an seinem Maßkrug Bier. Er sitzt in einem deutschen Wirtshaus mitten in Peking. Wer aus dem Ausland nach China kommt, muss mindestens sieben Tage in einem staatlichen Quarantäne-Hotel verbringen.