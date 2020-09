Das Australian Strategic Policy Institute wies in seiner Publikation vom Donnerstagabend auf Internierungslager, Haftlager und Gefängnisse hin, die seit 2017 errichtet oder ausgebaut worden seien. "Die verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass viele außergerichtliche Gefangene in Xinjiangs riesigem "Umerziehungs"-Netzwerk nun formell angeklagt und in Einrichtungen mit höherer Sicherheit (...) eingesperrt oder in ummauerte Fabrikgelände geschickt werden, um dort Zwangsarbeit zu verrichten", schrieb der Forscher Nathan Ruser.