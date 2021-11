In China weitet Präsident Xi Jinping seine Macht aus. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei verabschiedete am Donnerstag eine Resolution, in der die historische Bedeutung von Xi auf dieselbe Stufe wie die von dem Mitbegründer der KP Chinas, Mao Tsetung, und dem früheren, mächtigen Parteichef Deng Xiaoping, gehoben wird.