China hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B90/Die Grünen)erneut für ihre Äußerungen zum Taiwan-Konflikt scharf kritisiert. Die chinesische Botschaft in Berlin warf ihr am Freitag in einer Erklärung "Unterstellungen", eine "absichtliche Verzerrung von Sachverhalten" und eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Die Botschaft bezog sich auf eine Äußerung der Grünen-Politikerin am Montag in New York.