Was die Regierungskoalition anbelangt, die nach der Bundestagswahl am 26. September die Regierungsgeschäfte übernehmen könnte, hat der FDP-Chef eine klare Vorstellung. Er erwarte "eine Regierungsbildung unter Führung der Union". Diese könne dann das "weitere Format" bestimmen, und ob das dann eine Jamaika- oder Deutschland-Koalition werde, "das wäre ja nicht an uns", so Lindner im ZDF.