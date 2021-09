CO2-Preis: Allheilmittel für das Klima?

Die Studie benennt die wesentlichen Schwachpunkte in der Energiepolitik. So bestehen noch immer Anreize für Investitionen in fossile Energieanlagen - Stichwort 'klimaschädliche Subventionen'. Durch sie würde die Wettbewerbsfähigkeit von erneuerbaren Energien und energieeffizienten Anlagen deutlich geschwächt. Ferner bestehe eine Planungsunsicherheit beim Ausbau der Infrastruktur - Stichwort 'Bau neuer Stromtrassen'.