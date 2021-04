Protest in Columbus nach den tödlichen Schüssen.

Quelle: Jay Laprete/AP/dpa

In den USA ist ein 15 Jahre altes schwarzes Mädchen durch Polizeischüsse getötet worden. Die Schüsse in Columbus im US-Bundesstaat Ohio fielen nur wenige Augenblicke vor der Verkündung des Schuldspruches gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd.



Ein Video von dem Polizeieinsatz in Columbus zeigt nach Polizeiangaben ein junges Mädchen mit einem Messer, das versuche, zwei andere Menschen anzugreifen, bevor es von der Polizei erschossen werde.